"أم كلثوم التي لا يعرفها أحد".. ندوة تكشف أسرار كوكب الشرق بمعرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

استضافت قاعة "فكر وإبداع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة خاصة لمناقشة كتاب "أم كلثوم التي لا يعرفها أحد" للكاتب الصحفي الراحل محمود عوض.

الكتاب، الصادر عن سلسلة "كتاب أخبار اليوم" في طبعته الخامسة، يقدم رؤية جديدة ومميزة لحياة أم كلثوم، كاشفًا عن تفاصيل غير معروفة حول مسيرتها الفنية والشخصية، وذلك في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

أدار الندوة الروائي والقاص الدكتور شريف صالح، بمشاركة الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وطه عوض شقيق المؤلف.

عبدالله السناوي: لغة الكتاب تمزج بين الفن والسينما

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي إن عنوان الكتاب يثير تساؤلات كثيرة حول الجوانب الجديدة التي تناولها الكاتب، مشيراً إلى أن الكتاب يدمج ببراعة بين رأي المؤلف الشخصي وشهادات حية من أم كلثوم، مما يمنح القارئ تجربة غنية ومؤثرة.

وأشاد "السناوي" بأسلوب محمود عوض، الذي وصفه بأنه أشبه بالسيناريو السينمائي، حيث يتيح للقارئ الشعور وكأنه يعيش الأحداث مؤكداً أن الكتاب يعكس نزعة فنية مميزة لدى الكاتب، الذي تعامل مع أم كلثوم كظاهرة فريدة تستحق الإنصاف.

طه عوض: الكتاب يوثق صلابة أم كلثوم ومسيرتها

من جانبه، أوضح طه عوض، شقيق الكاتب، أن أم كلثوم لم تكن مجرد فنانة عظيمة، بل كانت رمزًا للمرأة المصرية في كل مراحل حياتها. وأشار إلى أن الكتاب يبرز صلابتها وقدرتها على مواجهة التحديات التي واجهتها طوال مسيرتها.

كما تناول "عوض" التحديات التي واجهها في إعادة طباعة أعمال شقيقه الراحل، مؤكدًا أنه رغم عدم دعم هذا النوع من الإصدارات في بعض الفترات، أصر على إحياء إرث محمود عوض لمنح القارئ فرصة الاستفادة من أعماله القيمة.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية كتاب "أم كلثوم التي لا يعرفها أحد" كإضافة نوعية للمكتبة العربية، حيث يقدم رؤية شاملة عن حياة أم كلثوم وشخصيتها، ويكشف عن عبقرية الكاتب محمود عوض في تناول مثل هذه القامة الفنية بأسلوب عميق وموضوعي.

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