القوات المسلحة تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ

كتب- محمد سامي:

نظَّمتِ القوات المسلحة احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1446هـ؛ حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت القارئ أحمد تميم المراغي .

وألقى الدكتور الشحات السيد عزازي، من علماء الأزهر الشريف، كلمةً أشار فيها إلى أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يأتي تشريفًا لصاحب تلك المعجزة الكبرى التي اختص الله، سبحانه وتعالى، بها نبيه محمد، صلوات الله عليه وسلامه.

وأكد عزازي أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا برسولنا الكريم قولًا وعملًا وخلقًا، مشيرًا إلى أن المولى، عز وجل، اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض في الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة، وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم .

وألقى اللواء أح أحمد محمـد الصيفي، مساعد وزير الدفاع، كلمةً نيابةً عن الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يُذكرنا دائمًا بضرورة الاقتداء بذكرى الرسول الكريم في الدفاع عن العقيدة وصون عزة الوطن وكرامته، وكذا رسالته المشرقة للإنسانية وكفاحه العظيم في إرساء مبادئ العدل والحق والمساواة بين الناس.

حضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة، وممثلو وزارة الأوقاف والأزهر الشريف .