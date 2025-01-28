بالصور.. إعادة إعمار أكثر من 38 ألف منزل بمحافظات الجمهورية -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

ذكرت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنها نجحت تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة، في إعادة إعمار وتأهيل أكثر من 38 ألف منزل بجميع المحافظات؛ حيث تم إعادة إعمارهم على أعلى مستوى، ولاقت قبولَ واستحسان الأهالي؛ بهدف تحسين حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم وتوفير مسكن مناسب وآمن لهم.

وبحسب البيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأُسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كل أوجه الدعم للأُسرة الأولى بالرعاية خصوصًا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه شمل البيت الواحد تأهيل وتشطيب منزل 2 حجرة وصالة ومطبخ وحمام؛ حيث تم (استكمال المباني- تعريش الأسقف الخشبية- تأسيس الكهرباء- تأسيس السباكة بالمنزل- تركيب أبواب وشبابيك- محارة المنزل- عمل أرضيات المنزل بالسيراميك وحوائط المطبخ والحمام- دهان حوائط المنزل بالبلاستيك ودهان الأبواب والشبابيك باللاكيه- تشطيب واجهات المنزل- تشطيب سباكة وكهرباء المنزل)، فضلًا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.

ولفت شعبان إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي تم تطويرها؛ بحيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات، مؤكدًا أن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضًا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأُسر غير القادرة؛ لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

يُذكر أن الأورمان تشهد حاليًّا نشاطًا مكثفًا تزامنًا مع الأجواء الشتوية الباردة وانطلاق حملات الهدف منها هو حماية الأُسر غير القادرة، من الصقيع وبرد الشتاء؛ حيث توزيع أكبر كمية من الألحفة والبطاطين على أهالينا في كل قرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة.