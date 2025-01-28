إعلان توظيف.. فرص عمل متاحة في هذه الجهة الحكومية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية في عدد من التخصصات المطلوبة بالهيئة.

ويكون التقدم على هذه الوظائف خلال الفترة من 26 يناير 2025 وحتى يوم 26 فبراير 2025.

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة العامة للنقل النهري

- فني إنشاءات مدنية رابع ب (تعيين).

- فني ميكانيكا رابع ب (تعيين).

- فني كهرباء رابع ب (تعيين).

- فني تشغيل رابع ب (تعيين).

- مهندس إنشاءات مدنية ثالث ج (تعيين).

- مهندس كهرباء ثالث ج (تعيين).

- مهندس ميكانيكا ثالث ج (تعيين).

المستندات المطلوبة

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

- إيصال الإيداع البنكي.

ملاحظات مهمة عند التقديم

- عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحًا وكاملًا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والنسبة المئوية وسنة التخرج وفي حال القبول المبدئي يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه في اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة - البنك الأهلي المصري)، علمًا بأن يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

كما سيتم رفض طلب المتقدم للوظائف الفنية في حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.



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