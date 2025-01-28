رفع جلسة النواب والعودة للانعقاد 9 فبراير

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم 9 فبراير المقبل.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

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