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من أغلى الكتب.. تعرف على سعر "فتح الباري" و"سير أعلام النبلاء" بمعرض الكتاب

03:00 م الثلاثاء 28 يناير 2025

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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كتب- أحمد الجندي:

تصدر كتاب “فتح الباري بشرح صحيح البخاري” قائمة الكتب الأعلى سعرًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث بلغ سعره 18 ألف جنيه، يليه كتاب “سير أعلام النبلاء” الذي بلغ سعره 15 ألف جنيه.

ومن جانبه، قال محمد الخطيب، أحد العارضين بمؤسسة الرسالة ناشرون، أن الكتابين يحظيان بإقبال كبير من الباحثين وعلماء الدين، رغم تكلفتهما المرتفعة.

وأوضح " الخطيب" في تصريحات لمصراوي، أن أهميتهما تتجاوز قيمتهما المادية، حيث يُعدّان من أبرز المصادر الإسلامية التي توثق الحديث الشريف والتاريخ الإسلامي، مما يجعلهما مرجعًا أساسيًا للمختصين في الدراسات الإسلامية.

ويعد الكتابان من أهم الأعمال التراثية الإسلامية، ويتميزان بمحتواهما العلمي الضخم الموزع على عدة مجلدات، وهو ما يُفسر ارتفاع أسعارهما.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري كتاب سير أعلام النبلاء
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