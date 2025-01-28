مكتبة مصر العامة تستضيف الإعلامي جمال الشاعر لقراءة مقتطفات من كتابه "أفراح"

كتب- أحمد الجندي:

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، في الرابعة مساء يوم السبت المقبل، لقاء ثقافي مفتوح مع الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر، لتقديم سيقدم قراءة مقتطفات من كتابه الجديد "أفراح".

ويدير اللقاء الإعلامي أحمد يوسف، الذي سيتناول أبرز محاور الكتاب وأفكاره، بالإضافة إلى مناقشة مشواره الإعلامي وأثره في المجتمع.

يُعقد اللقاء في قاعة الأدوات بالدور الثالث في مكتبة مصر العامة، ويعد جزءًا من سلسلة الفعاليات الثقافية التي تهدف المكتبة من خلالها إلى تعزيز الوعي الثقافي وتشجيع الحوار بين الأدباء والإعلاميين والجمهور.

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