خاص| أول تعليق من مفتي الجمهورية على قرار إضافة الدين للمجموع

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- نادر نبيل:

علّق الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بإضافة مادة التربية الدينية للمجموع لجميع المراحل الدراسية بدءا من العام الدراسي المقبل.

وقال مفتي الجمهورية في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا، إن القرار جاء في وقته وفي حينه خصوصا مع تنامي الأزمة الأخلاقية وغياب منظومة القيم، والتي يجب أن تنطلق من النشء، مشيرا إلى أن والنشء حينما يتم إعداده إعدادًا جيدًا عن طريق التربية التي تنطلق من نصوص وتعاليم الدين مع مراعاة الأعراف والعادات والتقاليد والأحكام البشرية، فإن ذلك يُعيد للمجتمع الكثير والكثير من منظومة القيم التي توارت واختفت خصوصا مع تنامي وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.



وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع قد يكون أحد أدوات العودة إلى العناية والاهتمام بمنظومة القيم الأخلاقية، خصوصا وأن الإنسان عندما يُلزم بأمر معين يكون حريصا على إتقانه وتجويده والالتزام به.

وقال المفتي: "بالطبع قرار إضافة مادة التربية الدينية للمجموع بجميع المراحل الدراسية نوقش كثيرا قبل أن يتم تطبيقه وتم دراسة إيجابياته"، متابعا:"الأخلاق التي تأتي مقرونة بالتعاليم الدينية تكون أكثر إيجابية لأنها تحقق ما يعرف بالرقابة الذاتية".

وشدد مفتي الجمهورية، على أن قرار إضافة مادة التربية الدينية للمجموع بجميع المراحل الدراسية سيكون إضافة إلى العملية التعليمية وله تأثيرات إيجابية على جودة السلوك الأخلاقي لدى الطلاب".

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