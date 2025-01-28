بعد تعليق منح الوكالة الأمريكية.. طلاب: أبلغونا بأن نتصرف في تحمل نفقات دراستنا

كتب- عمر صبري:

تواصل عدد من الطلاب المستفيدين من منح برامج الوكالة الأمريكية للتنمية مع "مصراوي"؛ لتوضيح ماذا تم معهم خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن تعليق المنح.

وقال الطلاب إن مسؤولين في البرامج الدراسية التابعة للوكالة الأمريكية للمنح الدراسية، أبلغوهم أنهم تسلموا بريدًا إلكترونيًّا من الإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية، يفيد تعليق المنح، وأنه على الطلاب التصرف في تحمل نفقات الدراسة خلال الفترة المقبلة.

ويطالب العشرات من هؤلاء الطلاب وزارةَ التعليم العالي بالتدخل في هذا الأمر، وتوضيح موقفهم التعليمي؛ خصوصًا أن هؤلاء الطلاب بعضهم ملتحق بالمنح منذ سنوات، وربما يتهدد مستقبلهم الدراسي إذا لم يتمكنوا من توفير مصروفاتهم.

وكان رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، أعلن صباح اليوم الثلاثاء، تحمل وكفالة الجامعة بكل طلاب المنح الدراسية؛ بشرط الحرص على النجاح واستمراره وفقًا للقواعد الجامعية.

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