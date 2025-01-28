مدبولي يجيب: السياحة بتحقق 15.5 مليار دولار سنويا.. بيروحوا فين؟

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر استقبلت خلال عام 2024 أعلى معدل سائحين في تاريخا عند مستوى 15.7 مليون سائح.

وأضاف "مدبولي"، خلال أول اجتماع مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة التي شكلتها الحكومة: بافتراض أن متوسط إنفاق السائح الواحد في مصر يتراوح بين 950 و1000 دولار فيجب أن تحقق السياحة في 2024 مبلغ 15.5 مليار دولار.

وتابع رئيس الوزراء، ردًا على تساؤلات: الفلوس دي بتروح فين، قائلًا: لا نرى العائدات "الدولارية" الخاصة بالسياحة في القطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى أن حرية تداول العملة متاح، لكن الدولة بحاجة لأن ترى هذه الموارد الدولارية تدخل إليها خلال الفترة المقبلة.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة.

وتستهدف هذه اللجان الاستشارية، تعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

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