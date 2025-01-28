بث مباشر.. أول اجتماع للجان الاستشارية المتخصصة بحضور رئيس الوزراء

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخرًا.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة.

وتستهدف هذه اللجان الاستشارية، تعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

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