بث مباشر.. أول اجتماع للجان الاستشارية المتخصصة بحضور رئيس الوزراء
كتب- محمد نصار:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخرًا.
وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة.
وتستهدف هذه اللجان الاستشارية، تعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
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