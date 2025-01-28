إعلان

بث مباشر.. أول اجتماع للجان الاستشارية المتخصصة بحضور رئيس الوزراء

01:47 م الثلاثاء 28 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخرًا.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة.

وتستهدف هذه اللجان الاستشارية، تعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

اقرأ أيضًا:

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا

صور شقق متوسطي الدخل بـ 6 أكتوبر.. عمارات "سكن لكل المصريين"

قرار عاجل من جامعة عين شمس بشأن طلاب المنح الدراسية

الأرصاد: سحب منخفضة وأمطار على هذه المناطق اليوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعضاء اللجان الاستشارية الحكومة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي للمواطنين: " كل شغلنا إزاي المواطن يحس إن مستوى المعيشة بيتحسن وبسرعة"

إعلان

إعلان

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا