صور.. محافظة القاهرة والهلال الأحمر يطلقان قافلة مساعدات لأهالي غزة

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إطلاق قافلة الخير إهداءً من محافظة القاهرة لأهالي غزة والتي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الهلال الأحمر، والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع الأهلي، والغرفة التجارية.

وأكد محافظ القاهرة، أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بعد قرار وقف الحرب، إيمانًا بقيم التآخي والتكافل، وتحملًا للمسؤولية الإنسانية في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية حريصة على تواصل تدفق قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح في مشهد يعكس تضامنًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني، كان آخرها أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية التي أطلقها رئيس الوزراء منذ أيام لدعم قطاع غزة، حيث تسعى هذه الجهود لتخفيف معاناة الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة الأوضاع الصعبة.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها الدولة المصرية في تعزيز حركة إمداد غزة بالمساعدات توازيها جهود استقبال المصابين والجرحى في المستشفيات المصرية لتقديم الرعاية الطبية.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالدولة في تكثيف إنفاذ المساعدات وتوفير المتطلبات الإنسانية لكل لأهالي غزة.

وتضم القافلة مساعدات إنسانية، تتألف من 5 شاحنات "تريلا" تحمل على متنها 45 طنًا من المواد الغذائية كالأرز، والسكر، والزيوت، وغيرها، و6 آلاف بطانية، و120 لحافًا، و80 سرير كامل الاغطية، و46 تانك مياه سعة 200 لتر.

شهد إطلاق القافلة، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد، وأيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس جمعية العشري للتنمية المجتمعية، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وسامح فهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

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