"الأكاديمية الوطنية" تفتح باب التقديم في برنامج جديد -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية.

يأتي هذا البرنامج ضمن التكليف الرئاسي بإطلاق برنامج قومي موحد برعاية الأكاديمية، لتنفيذ برنامج تدريبي فني متخصص للعاملين بالوزارات، والجهات الإدارية، والشركات التابعة للدولة، ممن لهم دور في العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية.

وأوضحت الأكاديمية أن آخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، حيث يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

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