تفاصيل تعليق منح الوكالة الأمريكية للدراسة في مصر.. طلاب متضررون يكشفون

كتب- عمر صبري:

أوضح عدد من الطلاب المستفيدين من منح برامج الوكالة الأمريكية للتنمية، تفاصيل تعليق أو انتهاء تلك المنح في مصر.

وقال الطلاب: إنهم تم إبلاغهم فجأة، مساء السبت الماضي، أثناء وجودهم في أحد الأنشطة التأهيلية، بصدور قرار من إدارة الوكالة في واشنطن، بتعليق المنح لدول بالشرق الأوسط؛ من بينها مصر، دون أية تفاصيل أو أسباب أو توضيح موقف هؤلاء الطلاب.

وأرسل العديد منهم توضيحًا إلى عمداء الكليات، حصل "مصراوي" على نسخة منه، بجانب منشورات للطلاب أنفسهم على السوشيال ميديا؛ جاء فيها: نحن مستفيدون من المنحة المقدمة ضمن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) برنامج رواد وعلماء مصر، وحاليًّا نحن في أزمة كبيرة بعد قرار تعليق المساعدات الأمريكية، هذا القرار أثَّر بشكل مباشر على مستقبلنا كطلاب.

وتضمن التوضيح أيضًا: نحن أكثر من 800 طالب من جامعات مختلفة في مصر في برنامجي رواد وعلماء مصر وبرنامج المنح الجامعية، فجأة وجدنا أنفسنا في موقف صعب جدًّا، جمعونا كلنا وقالوا لنا إنه سيتم تعليق كل أنشطة الوكالة الأمريكية لحين إشعار آخر، والمنحة كانت تغطي مصاريفنا الدراسية وكانت الأمل الذي نعتمد عليه لتحقيق طموحاتنا ومستقبلنا، ودلوقتي إحنا مش عارفين هنعمل إيه ولا إزاي هنقدر نكمل تعليمنا.

وجاء في التوضيح أيضًا: القرار ده مش بس بيأثَّر علينا كأفراد، لا ده كمان بيأثر على مستقبل مصر؛ لأننا كطلاب إحنا اللي هنسهم في بناء البلد دي وتطويرها، لأن المنحة هدفها إعداد كوادر تسهم في تطوير رؤية مصر 2030.. إحنا بنطلب نقل صوتنا وتوضيح الموقف ده للجهات المسؤولة في الدولة، إحنا محتاجين دعم من الدولة ومن وزارة التعليم العالي ومن رجال الأعمال؛ عشان يساندونا في الفترة الصعبة دي.