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الأرصاد: سحب منخفضة وأمطار على هذه المناطق اليوم

11:38 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
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كتب- محمد نصار:

أشارت آخر صور مأخوذة عبر الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يصاحب هذه السحب سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية.

وأضافت الهيئة، أن الأجواء اليوم معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.
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