وزيرة التنمية المحلية تتابع تحسين مستوى النظافة بالإسكندرية والقاهرة والقليوبية

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع حسام إمام، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس أحمد عاطف، مدير الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات الصلبة بالوزارة، وعمرو بشير، مدير إدارة تنمية الأعمال والعلاقات العامة بشركة نهضة مصر.

شهد اللقاء متابعة جهود شركة نهضة مصر في القيام بخدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة وكنس ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات على مستوى محافظة الإسكندرية بالكامل وفقًا للعقود المبرمة بين الشركة والمحافظة، وكذا القيام بخدمات جمع ونقل ورفع المخلفات في أحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بالقليوبية وأحياء المعصرة وحلوان بمحافظة القاهرة.

من جانبها، وجهت وزيرة التنمية المحلية، الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بالبدء في القيام بجولات ميدانية بالتعاون مع وزارة البيئة والمحافظات لمتابعة سير العمل في المناطق والأحياء المتعاقد عليها بين المحافظات وشركات القطاع الخاص الوطنية في إطار منظومة المخلفات الصلبة والتأكد من تطبيق الخطط التشغيلية الموضوعة من جانب الشركات وحل أي مشكلات يتم رصدها في مستوى خدمة النظافة والتواصل مع الشركات لسرعة حلها بما يحقق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.

من جانبه، أكد رئيس شركة نهضة مصر، التزام الشركة بالعمل على تحقيق تطلعات الحكومة والمحافظات والمواطنين في توفير بيئة صحية نظيفة، وبذل المزيد من الجهود من جميع العاملين بالشركة للارتقاء بمنظومة النظافة في محافظات الإسكندرية والقليوبية والقاهرة.

وعرض حسام الدين إمام، عددًا من التحديات التي تواجه عمل الشركة في المحافظات الثلاثة خلال الفترة الماضية والتي سيتم التغلب عليها بالتعاون مع الوزارة والمحافظات للعمل بروح الفريق الواحد مع تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف لتحقيق مستويات النظافة المطلوبة لخدمة المواطنين.

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