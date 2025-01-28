مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا

كتب- محمد نصار:

نفى مصدر مسؤول رفيع المستوى ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري والأمريكي.

وقال المصدر، في تصريحات نقلتها إكسترا نيوز، إن أي اتصال هاتفي لرئيس الجمهورية يتم الإعلان عنه وفقًا للمتبع مع رؤساء الدول.

وأضاف المصدر، أنه كان يجب تحري الدقة المطلوبة خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط.

وتابع المصدر: كان يجب تحري الدقة المطلوبة خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى على ضوء ما يمثله ذلك من أهمية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع رئيسي البلدين.

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