جهاز 6 أكتوبر: تنفيذ 18 قرار غلق وتشميع لمحال مخالفة بالحصري- صور

كتب- عمرو صالح:

شنت إدارة الإشغالات بجهاز مدينة 6 أكتوبر التابع لمحافظة الجيزة، بالتعاون مع إدارة رخص التشغيل وشرطة التعمير، حملة إزالة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة.

وبحسب بيان الجهاز، أسفرت الحملة عن تنفيذ 18 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية مخالفة بمنطقه الحصرى.

قال محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن هذه القرارات تهدف إلى الحفاظ على النظام والأمن داخل المدينة، وضمان التزام الجميع بالشروط القانونية والتجارية وشروط التراخيص.

وحذر من تشغيل نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص، إذ سيتم تطبيق العقوبة على المخالف التي تنص على تطبيق غرامة لاتقل عن ٢٠ ألف جنيه مصري ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيها مصريا، وفي حالة الإصرار على عودة تشغيل النشاط دون ترخيص سيعرض صاحبه للحبس مدة لاتقل عن ٦ أشهر ولاتتجاوز سنة فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وأوضح، أنه سيعاقب كل من يزيل الشمع الأحمر دون تصريح من الجهات الرسمية بالغرامة أو الحبس طبقا لنص القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٦، بشأن المحال التجارية والصناعية والمعدل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، يعاقب كل من استخدم محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته إداريا، بالحبس مدة لاتزيد عن ٦ أشهر وبغرامة لاتقل عن ٥ آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن ١٠ آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، باستمرار غلق المحلات المخالفه لاشتراطات التراخيص والتى تعمل بدون رخصه تشغيل.