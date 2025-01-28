نشرة التوك شو| عودة الفلسطينيين إلى ديارهم في شمال غزة ورفض مخطط ترامب للتهجير

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: آن الأوان للوقوف بجانب النازحين لشمال غزة

وجه الإعلامي عمرو أديب، نداء عاجلاً إلى الدول العربية لتكثيف جهودها الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

خلال برنامجه "الحكاية"، أعرب أديب عن قلقه العميق على الوضع الإنساني في غزة، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء والدواء، وأنهم بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

لميس الحديدي: عودة الغزيين إلى ديارهم ملحمة بطولية

رصدت الإعلامية لميس الحديدي عودة آلاف الفلسطينيين إلى ديارهم في شمال قطاع غزة بعد أشهر من النزوح القسري.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون" أشادت الحديدي بصمود الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه، مؤكدة على تضامن مصر الدائم مع القضية الفلسطينية.

إبراهيم عيسى: سيناء دم أحمر ومصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتقبل كلمة "لا"، مشيرًا إلى أن صفاته الإيجابية تتجلى في وضوحه، لكنه شدد على ضرورة أخذ تصريحاته بعين الاعتبار، معتبرًا أنها ليست مجرد قنابل في الهواء.

خلال برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، قال عيسى إن سيناء ليست مجرد "خط أحمر" بل "دم أحمر"، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد التحدث عن توطين الفلسطينيين في سيناء، فهي أرض مصرية مقدسة لكل المصريين، مشيرًا إلى أن ترامب لن يجرؤ على الاقتراب من هذه القضية.

أحمد موسى: الشعب المصري لن يتسامح في التفريط بأي جزء من أراضيه

عبّر الإعلامي أحمد موسى عن فخره الكبير بموقف الشعب المصري وتأييده القوي لقرارات القيادة السياسية، مؤكدًا رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن الشعب المصري دائمًا ما يظهر متماسكًا في الأوقات الصعبة، مبرزًا أن المصريين يقفون صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديدات، مضيفًا: "الشعب المصري هو الزعيم الآن".

اللواء سمير فرج: تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين كانت صادمة للشارع المصري والعربي

أشاد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، بالموقف الحازم للشعب المصري تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي طالب فيها مصر باستقبال اللاجئين الفلسطينيين.

وفي مداخلة له ببرنامج "صالة التحرير"، ووصف فرج هذا الموقف بأنه يعكس تمسك الشعب المصري بثوابته الوطنية وقضيته المركزية، وهي القضية الفلسطينية.

رمضان عبد المعز: الوادي المقدس بسيناء كان من أبرز محطات النبي في رحلة الإسراء والمعراج

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن رحلة الإسراء والمعراج التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل كانت مليئة بالدروس والعبر.

وقال الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، مرّ عبر عدة محطات، ومن أبرز هذه المحطات كان الوادي المقدس في سيناء، في هذا الوادي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين."