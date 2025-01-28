الزراعة تكشف عن آخر استعداداتها لاستقبال معرض الزهور 2025

كتب- عمرو صالح:

كشف أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن استعدادات الوزارة لافتتاح معرض الزهور 2025 المقر بدء أولى فعالياته في شهر أبريل المقبل.

وقال إبراهيم في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تكثيف العمل بالمتحف الزراعي الذي سيقام داخله معرض الزهور 2025 بدلا من حديقة الأورمان المعتاد إقامته على أرضها كل عام.

وأضاف قائلا: وزير الزراعة أعطى توجيهاته وتعليماته بتسهيل كافة الإجراءات أمام شركات القطاعين العام والخاص المشاركة في المعرض وتسهيل عمليات عرض منتجاتهم وإزالة أي معوقات قد تواجههم.

وأشار إبراهيم إلى أن معرض الزهور 2025 يختلف عن سابقه من المعارض التي عقدت خلال السنوات الماضية في أنه يقام لأول مرة داخل المتحف الزراعي وعلى مساحة أرضية أكبر من النسخ السابقة فضلا عن مشاركة منظمة "الفاو" لأول مرة في المعرض .

ولفت إبراهيم إلى أنه من المستهدف أن يتم وضع معرض الزهور على خريطة المعارض الدولية وأن يصبح معرضا دوليا اعتبارا من نسخته القادمة مع تحديد موعدا ثابتا كل عام لانطلاقه.

وذلك من خلال التنسيق مع بعض الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية وخاصة وزارتي الخارجية والتعاون الدولى.

واختتم حديثه مؤكدا أن سيتم توجيه دعوة لمختلف سفارات دول العالم لحضور افتتاحات المعرض المقررة في مارس المقبل.

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