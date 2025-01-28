لميس الحديدي: عودة الغزيين إلى ديارهم ملحمة بطولية

كتبت- داليا الظنيني:

رصدت الإعلامية لميس الحديدي عودة آلاف الفلسطينيين إلى ديارهم في شمال قطاع غزة بعد أشهر من النزوح القسري.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون" أشادت الحديدي بصمود الشعب الفلسطيني وتشبثه بأرضه، مؤكدة على تضامن مصر الدائم مع القضية الفلسطينية.

وصفت الحديدي المشهد بأنه "ملحمة بطولية"، مشيرة إلى أن الغزيين عادوا إلى بيوتهم المدمرة حاملين معهم الأمل والإصرار على الحياة.

وأكدت مقدمة "كلمة أخيرة" أن هذه العودة هي انتصار للإرادة الفلسطينية، وتحدٍ لكل محاولات التهجير والتشريد.

وشددت الحديدي على أن مصر ستظل سندًا وداعماً للشعب الفلسطيني في نضاله العادل، مؤكدة أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة.