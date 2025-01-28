بعد تكفلها بعلاجها.. ريهام سعيد تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية آلاء عبدالعزيز

كتب- عمرو صالح:

كشفت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" المعروض عبر شبكة تلفزيون النهار، عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية آلاء عبدالعزيز مقدمة البرامج الدينية.

وقالت "سعيد"، على "شاشة النهار": آلاء عبدالعزيز محجوزة داخل مصحة استشاري للطب النفسي وكنت هستضيفها في لقاء ولقيت حالتها مش طبيعية وكلامها ملخبط ساعتها كنت أخشى أن تكون مريضة، القانون والكود الإعلامي يمنع التعامل مع أي مريض أو التعرض لتفاصيل حياته".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد أعلنت عن تكفلها بعلاج مقدمة البرامج الدينية والداعية الإسلامية آلاء عبد العزيز، التي تعاني من مرض الفصام.

وقالت "سعيد"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها ستستعين بأكبر الأطباء المتخصصين في هذا المجال، مع الحرص على عدم تصوير جلسات العلاج للحفاظ على خصوصية المريضة.

وذلك بعد أن أثارت آلاء عبد العزيزأثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه دون حجاب، معلنةً عن إصابتها بانفصام في الشخصية.

في عام 2021، كانت آلاء قد كشفت عن تعرضها للعنف الأسري من قبل زوجها السابق، مما جعلها محط أنظار الجمهور آنذاك. كما أنها أثارت الجدل بقراراتها المتعددة، مثل تعاونها الفني مع حمو بيكا وارتدائها الحجاب بعد أداء العمرة.

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