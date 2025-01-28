أحمد موسى: الشعب المصري لن يتسامح في التفريط بأي جزء من أراضيه

كتبت- داليا الظنيني:

عبّر الإعلامي أحمد موسى عن فخره الكبير بموقف الشعب المصري وتأييده القوي لقرارات القيادة السياسية، مؤكدًا رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن الشعب المصري دائمًا ما يظهر متماسكًا في الأوقات الصعبة، مبرزًا أن المصريين يقفون صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديدات، مضيفًا: "الشعب المصري هو الزعيم الآن".

وأوضح أحمد موسى أن الرئيس السيسي يدرك جيدًا أنه يحظى بدعم 100 مليون مصري، مشيرًا إلى أن "أرض مصر خط أحمر" وأن الشعب المصري لن يتسامح في التفريط بأي جزء من أراضيه.

وأضاف: "الشعب المصري الأعظم في التاريخ، وعندما يتخذ القرار، يسمع الجميع وينفذ ما يريده".

كما أشاد موسى بجلسة مجلس النواب، حيث وصفها بالانتفاضة القوية ضد فكرة تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه التام لتصفية القضية الفلسطينية.

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