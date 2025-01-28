السيرة الذاتية لـ"حلمي غازي" عضو لجنة الاقتصاد الرقمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن حلمي غازي عضو لجنة الاقتصاد الرقمي والتي جاءت كالتالي:-

• حلمي غازي هو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية، ومقره في القاهرة. وهو مسؤول عن قيادة تغطية البنك لأكبر عملائه من الشركات والمؤسسات المالية والحكومية في مصر.

الخبرات المهنية:

• بنك إتش إس بي سي مصر

• حصل على درجة البكالوريوس في التجارة الخارجية وحاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد.

• يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، مع التركيز بشكل كبير على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات العامة.

• على مدار مسيرته المهنية، قام بإنشاء وتنفيذ العديد من المعاملات المالية والاستشارية المعقدة وعالية المستوى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن قيادة علاقات العملاء في قطاعات رئيسية أخرى.

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