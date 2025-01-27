الإعلان عن 20 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة الانجليزية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صلاح الشيخ، عن إعلان مسابقة لشغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية، وفقا لإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

يأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 1150 ألف وظيفة معلم مساعد.

ويقدم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هذا الموقع الخاص بنشر الوظائف المعلن عنها بتلك الوحدات و ذلك لمعاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الإطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

اضغط هنا