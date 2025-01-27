السيرة الذاتية للدكتورة أمنية حسن حلمي عضو اللجنة الإستشارية

كتب-عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتورة/ أمنية أمين حلمي حسن حلمي عضو اللجنة الإستشارية:

* تشغل حاليا منصب أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

* عضو في المجلس الاستشاري للمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس النوعي للعلوم الاقتصادية والإدارية بالأكاديمية واللجنة العلمية الاستشارية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار واللجنة الدائمة للاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة وجمعية الاقتصاد والإحصاء والتشريع، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية؛ ومنتدى البحوث الاقتصادية.

* حاصلة على جائزة الدولة المصرية للتفوق في العلوم الاجتماعية، سبتمبر ٢٠٢٤.

* عضو مؤسس للمركز المصري للحوكمة العالمية والتنمية.

الخبرات المهنية:

* عملت أ. د أمنية حلمي وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرا لمركز الدراسات المالية والاقتصادية بالكلية.

* كما عملت مديرا تنفيذيا بالإنابة ومدير للبحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

* عملت أيضا أستاذا زائرا بجامعة برشلونة بإسبانيا، وأستاذا منتسبا بجامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، ومستشاره لمنظمة التجارة العالمية.

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