السيرة الذاتية للدكتور خالد إبراهيم صقر عضو لجنة الاقتصاد الكلي

كتب-عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور خالد إبراهيم صقروالتي جاءت كالتالي:-

* يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Global Strategy Insights, LLC، وهي شركة استشارية دولية، بولاية فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه زميل أول غير مقيم بالمجلس الأطلسي، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

* عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري ولجنة السياسة النقدية.

* رئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي للعديد من الاقتصادات النامية والناشئة والمتقدمة.

* حصل على البكالوريوس والماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وانتسب عامين بكلية الحقوق بنفس الجامعة قبل أن يسافر لبريطانيا ليدرس بجامعة كامبردج حيث حصل على الماجستير في اقتصاديات وسياسات التنمية ثم على الدكتوراة في الاقتصاد.

الخبرات المهنية:

* عمل الدكتور خالد صقر بصندوق النقد الدولي لمدة ثمانية وعشرين عامًا شغل خلالها العديد من الوظائف القيادية كرئيس بعثة أو قسم أو مستشار أول للمدير التنفيذي الممثل لمصر وبلاد عربية أخرى وعميد مجلس إدارة الصندوق.

* على مدار الخمسة عشر عامًا الأخيرة كانت درجته الوظيفية من بين أعلى الدرجات التي يشغلها الاقتصاديون العرب وأعلى درجة بين الاقتصاديين المصريين بالصندوق.

* ترك الدكتور/ خالد صقر الصندوق ليؤسس شركة استشارية دولية معنية بالسياسات الاقتصادية وتصميم برامج الإصلاح والاستعداد للمفاوضات مع بعثات الصندوق.

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