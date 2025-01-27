السيرة الذاتية للدكتور تامر الراجحي عضو لجنة الاقتصاد الرقمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور/ تامر سعد مجاهد الراجحي عضو لجنة الاقتصاد الرقمي والتي جاءت كالتالي:-

• المدير العام لصندوق الزراعة المرنة (ARAF)؛ أحد صناديق رأس المال الاستثماري الرائدة في مجال التأثير الزراعي الذي يستثمر في الشركات الزراعية الناشئة ذات نماذج الأعمال التي تساعد المزارعين على التكيف مع تغير المناخ.

• قاد الفريق الذي استثمر في 14 شركة أثرت على أكثر من مليوني مزارع في شرق وغرب إفريقيا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.

الخبرات المهنية:

• حصل على بكالوريوس الهندسة المعدنية من جامعة القاهرة وماجستير إدارة الأعمال من كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، ودكتوراه في هندسة المواد من جامعة دريكسيل.

• عمل لأكثر من 20 عامًا في رأس المال الاستثماري (ARAF)، وPE (المسؤولية AG)، واستراتيجية النمو وأنشطة الاستثمار لشركة Cargill في مجال الزراعة والأغذية في إفريقيا.

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