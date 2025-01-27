السيرة الذاتية لـ"محمد عكاشة" عضو لجنة الاقتصاد الرقمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن محمد السيد حسين طلعت عكاشة عضو لجنة الاقتصاد الرقمي والتي جاءت كالتالي:-

• هو المؤسس والشريك الإداري في شركة Disruptech Ventures، كما يشغل منصب رئيس لجنة الاستثمار ويمثل الصندوق في عضوية مجلس ادارة الشركات التابعة.

الخبرات المهنية:

• يعتبر عكاشة من القادة التنفيذيين المتمرسين والمفكرين البارزين، ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا. مؤخرًا، كان أحد مؤسسي ومدير عام شركة فوري (Fawry)، الشركة الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني في مصر.

• قام بتأسيس الشركة في عام 2009 وقادها عبر جولات تمويل متعددة حتى إدراجها في البورصة عام 2019 من خلال اكتتاب عام تجاوز الطلب عليه 30 ضعفًا.

• قبل تأسيس فوري، شغل عكاشة منصب رئيس قسم التسويق في شركة فودافون مصر، حيث قاد العديد من العمليات التجارية.

• بدأ عكاشة مسيرته المهنية في شركة راية القابضة، حيث أمضى 10 سنوات في عدة شركات تابعة للمجموعة، وبلغت ذروتها عندما أصبح المدير العام للشركة التابعة لتكنولوجيا المعلومات.

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