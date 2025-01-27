ننشر السيرة الذاتية لوائل أبو المعاطي عضو لجنة الاقتصاد الرقمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن وائل أبو المعاطي عضو لجنة الاقتصاد الرقمي والتي جاءت كالتالي:-

• شريك والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة "بمركز التكنولوجيا والابتكار في مصر PWC ETIC"، والمدير العام لشركة فاليو في مصر ونائب رئيس مراكز التكنولوجيا العالمية.

• المؤسس والمشارك ونائب رئيس قسم الهندسة لشركة يوني موبايل "شركة ناشئة" وادي السيليكون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

• حصل على وسام الشرف الفرنسي في عام 2018 ‘Ordre Nationale Du Merite, Chevalier’ وكان ثاني مصري يحصل على أعلي وسام فرنسي.

• ويمتلك خبرة تمتد لـ أكثر من 30 عاما من الخبرة في مراكز تقديم الحلول التكنولوجية وصناعة التكنولوجيا، وأكثر من 11 عاما من العمل في وادي السيليكون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وإنشاء 7 مراكز تكنولوجيا لــ 4 شركات متعددة الجنسيات

الخبرات المهنية:

• حاصل على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر مع مرتبة الشرف، جامعة سان خوسيه الحكومية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ودبلومة في إدارة الهندسة، جامعة سان خوسيه الحكومية، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ودبلومة في الإدارة العليا، ودبلومة في الإدارة التنفيذية إنسياد، فرنسا.

• بدأ وأدار شركة فاليو مصر حتى أصبحت أكبر مركز للبحث والتطوير لشركة فاليو، كما أنشأ في مصر أول مركز للبحث والتطوير في صناعة السيارات.

• أسس أكثر من 10 شركات ناشئة على مر السنين، وكذا أسس مراكز البرمجيات في شينزين وتشيناي لشركة فاليوا، وكل منها يضم أكثر من 1000 موظف.

• عضو في مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) منذ أغسطس 2024.

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