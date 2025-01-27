ننشر السيرة الذاتية للمهندس تامر إسماعيل علي خليل عضو لجنة الاقتصاد الرقمي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المهندس تامر إسماعيل علي خليل عضو لجنة الاقتصاد الرقمي والتي جاءت كالتالي:-

• "تامر علي" يشغل منصب رئيس المراكز التقنية لمجموعة Valeo والرئيس التنفيذي Valeo مصر.

• حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال MBA من جامعة ESLSCA، وشهادة PMP من RITSIC، وبكالوريوس هندسة من جامعة القاهرة.

الخبرات المهنية:

• يمتلك خبرة تمتد لـ 25 عامًا في صناعة التكنولوجيا، والبرمجيات والسيارات، بما في ذلك أكثر من 20 عامًا في Valeo، وكان من أوائل المهندسين الذين اسسوا Valeo مصر عام 2005.

• خلال مسيرته المهنية، شغل العديد من المناصب الرئيسية وفي دوره الحالي، يُعد تامر أول مصري يمثل Valeo على مستوى عالمي، حيث يشرف على عمل أكثر من 7,000 مهندس يعملون على تطوير التقنيات الحديثة في أنظمة مساعدة السائق ADAS))، وكهربة السيارات، وأنظمة الإضاءة، والتجربة الداخلية، ويدير مراكز حول العالم تشمل مصر والهند والصين والمكسيك.

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