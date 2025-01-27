السيرة الذاتية للمهندس أمجد محمد حسنين عضو لجنة التنمية العمرانية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

اختير المهندس أمجد محمد أحمد حسنين، ضمن لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس النواب، قرار بتشكيل اللجان الاستشارية المُتخصصة.

المهندس أمجد محمد أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية HDP، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير والاسكان للاستثمار العقاري، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للمشروعات والخدمات العامة والبيئية "حماية"، رئيس مجلس إدارة كل من شركة التعمير لإدارة الأصول السياحية والعقارية "إدارة"، وعضو مجلس إدارة شركة إسكان للتأمين، وعضو مجلس إدارة شركة التعمير للتأجير التمويلي" الأولى"، وعضو مجلس إدارة شركة وادي النيل.

الخبرات المهنية

يحظي بخبرة واسعة في قطاع العقارات تمتد لأكثر من 30 عاما، جعلته يلعب دورا مؤثرا في عدة قطاعات، مثل العقارات والبناء والتطوير وادارة الممتلكات ويعد من المؤثرين في قطاع العقار المصري، فضلا عن كونه أحد المؤسسين لشركة امكان، وعضوا في الفريق التنفيذي لمشروع البروج كما شارك في تأسيس شركة اعمار مصر وقاد المشروعات والإدارة التنفيذية لمدة تزيد عن 6 أعوام، وكان أحد مؤسسي داماك مصر، حيث شغل منصب رئيس التطوير قبل انضمامها للتعمير والإسكان وشغل الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.



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