السيرة الذاتية لحسن درويش عضو لجنة تطوير السياحة المصرية

كتب-عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن حسن محمد حسن درويش والتي جاءت كالتالي:-

* نائب رئيس شركة بالم هيلز للتعمير.

* الرئيس التنفيذي لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية.

* رئيس شركة ماكور للفنادق (ممثلين شركة أكور العالمية).

الخبرات المهنية:

* رئيس شركة النعمة للاستثمار السياحي.

* رئيس فندق نوفوتيل 6 اكتوبر.

* رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتأمين.

* عضو مجلس إدارة المعهد المصري للتأمين.

* رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري بجمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضا..

لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف

خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪؜ عن العام الماضي

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق

حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى