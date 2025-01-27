السيرة الذاتية للدكتور علي الدين هلال عضو لجنة الشئون السياسية

كتب-عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور علي الدين هلال والتي جاءت كالتالي:-

* عضو المجلس الأعلى للثقافة، ولجنة المعادلات الأكاديمية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس تحرير مجلة "شؤون عربية معاصرة" التي تصدر باللغة الانجليزية.

* شغل من قبل مناصب: وزير الشباب ،وعضو مجلس الشورى، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومدير مركز البحوث والدراسات السياسية بها .



الخبرات المهنية:

* عمل عضوا بمجلس خبراء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ومجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية و مجلس إدارة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن.

* شارك فى عدد من الوفود الرسمية المصرية كان منها مؤتمر مدريد للسلام ومؤتمر موسكو بشأن المفاوضات المتعددة الأطراف للسلام في الشرق الاوسط.

* عضو مؤسس وأول نائب رئيس للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية ورئيس جمعية الصداقة الهندية المصرية

* عمل أستاذا زائرا في عدد من الجامعات الأمريكية والكندية وله عشرات المؤلفات والأبحاث باللغتين العربية والانجليزية.

* حصل على جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية عام 2023.

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