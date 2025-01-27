السيرة الذاتية للمهندس عمرو إسماعيل عضو اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية

كتب-عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية السيرة الذاتية للمهندس عمرو إسماعيل محمد سليمان والتي جاءت كالتالي:

* المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري.

* سليمان عضو في غرفة التجارية المصرية الامريكية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية الكندية، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للعقارات.

الخبرات المهنية:

* يعد أحد أهم الشخصيات البارزة في قطاع العقارات في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

* أسس ماونتن فيو كشركة تطوير عقاري رائدة عام 2005، وخلال رؤيته وخبرته تطورت ماونتن فيو سريعاً من شركة تطوير مجتمعات صغيرة إلى مشاريع ترفي لمستوى المدينة المتكاملة التي توفر أنشطة الحياة المختلفة، والان تمتلك الشركة 21 مجمعا سكنياً، كما أعلنت مؤخراً عن إطلاق أول مشاريعها بالرياض، المملكة العربية السعودية.

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