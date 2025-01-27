غدًا.. إمام مسجد عمرو بن العاص يناقش مجموعة "لا للتطرف" بمعرض الكتاب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يناقش غدا الدكتور يسري محمود عزام إمام مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة بمعرض الكتاب الدولي مجموعة من مؤلفاته "لا للتطرف أنابيش المحبة 1,2,3".

وقال عزام، إن التطرف الفكري في فهم الدين وقضاياه من أخطر الأمور والقضايا التي تواجهها الأمم والمجتمعات؛ إذ هو يعد الركيزة الأساسية التي ينطلق منها الإرهاب ويدور في فلكها، فتنتقل من خلاله القضايا وأمور الدين من دائرة الحوار إلى دائرة الشجار.. ومن دائرة المسامحة إلى دائرة المشاححة، وينتهي بها المطاف أن تنتقل من دائرة التفكير إلى دائرة التفجير.

وأشار إلى أن هذا الأمر يوجب على المؤسسات الدينية والمراكز الفكرية التي تعنى بهذه القضايا إلى مزيد من بذل الجهد في بيان صحيح الفهم من سقيمه، وأساس الدين من دخيله، والوسطية بدل التطرف في ناحيتيه: الدينية واللادينية. كما أنه يوجب على الدعاة المخلصين أيضا إلى بذل مثل تلك الجهود؛ إذ هم من يناط بهم البلاغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

و فند عزام في المؤلفات أسباب ومظاهر التطرف الفكري في الدين وقضايا، كما أنه قدم الحلول للفهم الخاطئ للكثير من القضايا الشائكة والمركبة مثل قضية: الحاكمية، وقضية الخروج على الحاكم، والفتاوى الشاذة وغيرها من القضايا التي تحيل أمن الأوطان إلى خوف وأخطار، وسلامها إلى حروب وأطماع.

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