إعلان

رئيس "شعبة المستوردين" يُطالب بإصلاحات جذرية في الإجراءات الجمركية

09:20 م الإثنين 27 يناير 2025

محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- داليا الظنيني:

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركي في مصر.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أوضح العرجاوي أن أبرز التحديات التي يواجهها المستوردون تتمثل في صعوبة تقدير القيمة الجمركية للبضائع، بالإضافة إلى التعقيدات الإجرائية التي تواجههم في المنافذ الجمركية.

وطالب العرجاوي بإعادة النظر في تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وخاصة النصوص التي تزيد من الأعباء على المستوردين.

وشدد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، على أهمية الربط الآلي بين المنافذ الجمركية المختلفة لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية الإفراج الجمركي.

وأشار العرجاوي، إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر. كما ستساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتوفير السلع بأسعار تنافسية للمستهلكين.

اقرأ أيضا..

لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف

خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪؜ عن العام الماضي

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق

حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك رئيس شعبة المستوردين النظام الجمركي في مصر برنامج حضرة المواطن التعقيدات الإجرائية في المنافذ الجمركية إصلاحات في الإجراءات الجمركية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على نجوم الإبداع في اليوم الخامس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

إعلان

إعلان