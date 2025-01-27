رئيس "شعبة المستوردين" يُطالب بإصلاحات جذرية في الإجراءات الجمركية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة وشاملة للنظام الجمركي في مصر.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أوضح العرجاوي أن أبرز التحديات التي يواجهها المستوردون تتمثل في صعوبة تقدير القيمة الجمركية للبضائع، بالإضافة إلى التعقيدات الإجرائية التي تواجههم في المنافذ الجمركية.

وطالب العرجاوي بإعادة النظر في تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وخاصة النصوص التي تزيد من الأعباء على المستوردين.

وشدد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، على أهمية الربط الآلي بين المنافذ الجمركية المختلفة لتسهيل الإجراءات وتسريع عملية الإفراج الجمركي.

وأشار العرجاوي، إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على العمل في مصر. كما ستساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتوفير السلع بأسعار تنافسية للمستهلكين.

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