ننشر السيرة الذاتية لـ"أحمد الوصيف" عضو لجنة تطوير السياحة المصرية

كتب-عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن أحمد عاطف محمد الوصيف والتي جاءت كالتالي:-

* رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة

* Wings Tourism Investment (WTI)

* عضو في العديد من المنظمات والهيئات، مثل الغرفة التجارية الأمريكية وجمعية رجال الأعمال المصريين.

* عضو بمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

* عضو في منظمة الرؤساء الشباب (YPO).

* عضو في مجلس إدارة الترويج السياحي المصري.

الخبرات المهنية:

* شغل منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في 2019.

* شغل منصب رئيس لجنة تسيير الأعمال المؤقتة لغرفة المنشآت الفندقية في الفترة من يناير 2018 وحتى انتخابه رئيسا لمجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.

* عضو في مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة في 2018 و2010 و2002.

* تولى رئاسة مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع جنوب سيناء (2006).

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