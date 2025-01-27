السيرة الذاتية للمهندس طارق شكري عضو اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، والمقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية السيرة الذاتية للمهندس طارق عثمان أحمد شكري والتي جاءت كالتالي:-

* عضو بمجلس النواب المصري للفترة من 2021 – 2026.

* أمين الأمانة المركزية للإسكان والمرافق لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية.

* رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمجموعة عربية القابضة للاستثمار العقاري والسياحي (15 شركة تابعة).

الخبرات المهنية:

* رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

* رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية.

* عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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