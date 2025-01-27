ننشر السيرة الذاتية للمهندس ياسين منصور عضو لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، و المقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية السيرة الذاتية للمهندس ياسين إبراهيم لطفي منصور والتي جاءت كالتالي:-

* عضو مجلس إدارة مجموعة منصور بالإضافة إلى دوره كمؤسس ورئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والمدرجة في البورصة المصرية، والتي ساهمت بشكل فعال في تحقيق التنمية العمرانية على مدار 25 عاما. ويتقلّد ياسين منصور حاليا رئاسة مجلس إدارة شركة مانفودز المالكة والمشغّلة للعلامة التجارية ماكدونالدز التي تدير سلسلة مطاعم ماكدونالدز في مصر والتي أسسها عام 1994. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التعليم العالي في مصر والمشغّلة لجامعتي النهضة ببني سويف بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية وباديا، بغرب القاهرة بالشراكة مع جامعة تكساس.

الخبرات المهنية:

* تخرج عام 1982 من جامعة جورج واشنطن، حاصلاً على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية مع تخصص فرعي في التسويق، وهذا الأساس الأكاديمي القوي ورؤيته الاستراتيجية ودوره الريادي كانت المحرك الرئيسي لإنجازاته الاستثنائية في مختلف القطاعات، مما رسخ مكانته كأحد أبرز رجال الأعمال في مصر والوطن العربي.

* بدأ مسيرته المهنية بالمساهمة في إنشاء مجموعة منصور، التي تضم كبرى الشركات المصرية وتعمل في قطاعات متعددة أبرزها المعدات الصناعية، والمطاعم، والصناعات الغذائية، ومن أهمها شركة مانتراك، الموزع المعتمد لمنتجات كاتربيل، (IBM)، (HP)، و (Microsoft) في مصر.

* تقلّد مناصب قيادية مرموقة طوال مسيرته المهنية، من بينها رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، ورئيس شركة سانت جوبان مصر، وعضو مجلس إدارة شركة الحياة التجارية للتأمين.

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