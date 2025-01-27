بعد اختياره عضوًا باللجنة الاستشارية.. "الوزراء" ينشر السيرة الذاتية للمهندس نجيب ساويرس

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة،

والمقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية السيرة الذاتية للمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس والتي جاءت كالتالي:

* يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، التي تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تستهدف القطاعات ذات النمو المرتفع حيث ترى فرصاً للتحول التأثير المجتمعي في مصر وأفريقيا، والتي تشمل قطاعات السياحة، والطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، والتجارة والخدمات اللوجستية، والاتصالات.

الخبرات المهنية:

* حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير في الإدارة التقنية من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا وعلى شهادة الدبلومة الألمانية من المدرسة الألمانية الانجيلية بالقاهرة.

* أسس شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، وأدار مهمة تطوير وإنماء الشركة لتصبح شركة رائدة في قطاع الاتصالات الإقليمي وواحدة من أبرز شركات الاتصالات العاملة في الأسواق الصاعدة في العالم.

* هو رئيس لجنة الاستشارات الاستثمارية لشركة لا مانشا ريسورس كابیتال، وهي مستشار استثماري لصندوق مقره في لوكسمبورغ يركز على قطاعي المعادن الثمينة والمعادن الانتقالية للطاقة، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة أورا ديفلوبرز، وهي شركة متخصصة في تطوير المشروعات العقارية الراقية ومشاريع الضيافة الفاخرة في مواقع متميزة حول العالم.

* شغل عدة مناصب في المجالس والهيئات منها اللجنة الاستشارية الدولية لمجلس إدارة بورصة نيويورك، والمجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني والمجموعة الاستشارية لأفريقيا ببورصة لندن، والمجلس الاستشاري الخارجي للمعهد العالمي للدراسات المتقدمة بجامعة نيويورك، ومجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي.

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