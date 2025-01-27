السيرة الذاتية للمهندس محمد هاشم عضو اللجنة الإستشارية للاقتصاد الكلي

كتب-عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، والمقرر اجتماعها مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدًا الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي السيرة الذاتية للمهندس محمد نادر محمد هشام أحمد علي والتي جاءت كالتالي:-

* رجل أعمال مصري ومستثمر ومطور في قطاع الضيافة والعقارات.

* عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حاليًا ولثلاث فترات متتالية.

* عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري شرم الشيخ.

الخبرات المهنية:

* يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الفنادق وتوسيعها وخاصة في مدينة شرم الشيخ في إطار رؤية شاملة هدفها استمرارية الاستثمار في سيناء بأعلى المعايير الدولية.

* حَرص على الشراكة مع كبرى العلامات التجارية العالمية في مجال الضيافة، ومن ذلك تأسيس اتفاقية مع مجموعة "أكور" العالمية الرائدة لإدارة فنادق المجموعة في شرم الشيخ بمعايير عالية.

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