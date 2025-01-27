اللواء سمير فرج: تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين كانت صادمة للشارع المصري والعربي

كتب- حسن مرسي:

أشاد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، بالموقف الحازم للشعب المصري تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي طالب فيها مصر باستقبال اللاجئين الفلسطينيين.

وفي مداخلة له ببرنامج "صالة التحرير"، ووصف فرج هذا الموقف بأنه يعكس تمسك الشعب المصري بثوابته الوطنية وقضيته المركزية، وهي القضية الفلسطينية.

وأكد اللواء سمير فرج أن موقف الشعب المصري يتماشى مع موقف القيادة السياسية المصرية التي رفضت بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أكد مرارًا وتكرارًا على دعم مصر للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وشدد فرج على أن محاولات تهجير الفلسطينيين تعد بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، وأن مصر لن تكون طرفًا في أي مخطط يهدف إلى تصفية هذه القضية.

وأوضح أن تصريحات ترامب كانت بمثابة صدمة للشارع المصري والعربي، حيث اعتبرها البعض محاولة للتخلص من المسؤولية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار فرج إلى أن الشعب المصري يرفض أي محاولة للتدخل في شؤونه الداخلية، وأن أي قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية يجب أن يكون قرارًا مصريًا سويرياً، مؤكدًا أن مصر ستظل على الدوام سندًا وداعماً للشعب الفلسطيني في نضاله العادل.



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