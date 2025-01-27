السيرة الذاتية للدكتور كامل أبو علي عضو اللجنة الإستشارية للاقتصاد الكلي

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، السير الذاتية لأعضاء اللجان الاستشارية المختلفة، التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، والمقرر اجتماعها غدًا مع رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ويستعرض مصراوي السيرة الذاتية للدكتور كامل حسن أحمد أبو علي والتي جاءت كالتالي:-

* مؤسس مجموعة "بيكالباتروس" للفنادق والمنتجعات السياحية التي تدير اليوم أكثر من 41 فندقًا وتضم 19,624 غرفة فندقية، ويعمل بها أكثر من 15,000 موظف في مجالات السياحة والضيافة.

الخبرات المهنية:

* يمتلك الدكتور كامل حسن أبو علي خبرات مهنية في مجال التعليم السياحي وهي:

* تأسيس جمعية ألباتروس للخدمات الثقافية والعلمية.

* إنشاء المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

* إطلاق المدرسة الإيطالية لتقديم تعليم عالي الجودة في مجال الضيافة.

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