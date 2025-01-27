وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع "200 الحربي": التطوير مستمر ونتعاون مع جميع الجهات

كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات جديدة مع مختلف الجهات بالدولة.

ونوه الوزير بأن ذلك يأتي في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات؛ وعلى رأسها شركات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)؛ حيث استهل الزيارة بتفقد خطوط الإنتاج داخل المصنع الذي يعد إحدى أهم الركائز الصناعية التابعة للوزارة؛ حيث يقوم بدور مهم في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاج إليها قواتنا المسلحة الباسلة، وبخلاف هذا الدور المهم يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية والمشاركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة؛ وعلى رأسها القطاع الخاص، ومن أبرز المشروعات القومية التي ينفذها المصنع بالفترة الأخيرة هو مشروعات النقل الأخضر وإدارة المخلفات لإنتاج منتجات صديقة للبيئة.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة بالاطلاع على ما استعرضه المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة (مصنع 200 الحربي)، وكذا أطقم العمل؛ من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها، إلى جانب المعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية، وخطط التطوير والتسويق، وموقف توفر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.

واطمأن الوزير على التزام العاملين بتنفيذ خطة الإنتاج اليومية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة لسير العمل بالجهات التابعة على أرض الواقع يعد أحد الأهداف الرئيسية؛ لضمان التحديد الدقيق لسبل النهوض بالعمل والإنتاج بالشركات والوحدات عبر المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية وتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/ وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.

وشدد الوزير على أهمية الحرص على الاستثمار في العنصر البشري بالشركة (مصنع 200 الحربي)، وضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، وتطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية بالمصنع والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها؛ للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.

جدير بالذكر أنه من أبرز المنتجات العسكرية التي ينتجها مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200"، وبخلاف دوره المهم في مجال التصنيع العسكري؛ يقوم المصنع بإنتاج العديد من المنتجات المدنية، مثل (عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المتنقلة)، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية تخدم الوطن والمواطنين بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة؛ وعلى رأسها القطاع الخاص، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية، حيث يشارك المصنع في تنفيذ مشروعات النقل الأخضر من خلال إنتاج الأوتوبيس الكهربائي "SETIBUS" والذي شارك في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وتم تسليم (110)

أوتوبيسات كهربائية لصالح محافظتَي القاهرة والإسكندرية، و(100) أوتوبيس كهربائي لصالح مشروع الأوتوبيس الترددي السريع، ويشارك (200 الحربي) في تنفيذ مشروع تحويل عدد من أوتوبيسات النقل العام لصالح محافظتَي القاهرة والإسكندرية؛ للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، ويوجد بالمصنع مجمع نموذجي لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية المفاجئة المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.