تهجير الفلسطينيين مرفوض.. علي جمعة: سندافع عن أرضنا لو اضطررنا للقتال

كتب- نشأت علي:

استنكر الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، دعوات تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن القرآن الكريم جعل التهجير موازيًا لهدم وقتل الإنسان الذي حرمه الله إلا بالحق.

وأعلن علي جمعة، خلال كلمته اليوم الإثنين، بالجلسة العامة لمجلس النواب، رفض مصر قيادة وشعبًا تهجير الأشقاء الفلسطينيين تحت أى مسمى، قائلاً: "التهجير المراد من أولئك الذين عادوا الإنسانية وحاكموا الناس في تدمير الأمم، نرفضه وندافع عن أمتنا وأرضنا وعرضنا وندافع حتى لو اضطررنا إلى الصدام أو القتال".

واستكمل رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب: "نهانا الله عن قتل النفس إلا بالحق، والإنسان بنيان الرب في أرضه، ملعون مَن هدمه، والتهجير القسري هدم للإنسان، والتهجير المراد منه تدمير الأمم، وهذا ما نرفضه".

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