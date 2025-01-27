برلمانية "الإصلاح والتنمية" عن تهجير الفلسطينيين: لا تفاوض أو مساومة على الأرض

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني سبق وترددت، وأعلنا جميعًا رفضنا تهجير الشعب الفلسطيني، والآن نكررها مرة أخرى بشكل جماعي، واصفًا ذلك الاقتراح بالحل الساذج للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وأضاف أبو العلا: سيناء خط أحمر؛ فالأرض شرف، لا بد أن يعلموا ذلك، فلا يوجد تفاوض ولا مساومة على الأرض.

وتابع عضو مجلس النواب: سياسيًّا ودوليًّا، العالم كله أقر بضرورة أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، مضيفًا: كما أن إنسانيًّا، أسأل: كيف يذهب لأذهان البعض أن مصر يمكن أن تشارك فى جريمة إنسانية اسمها التهجير؟! فهي جريمة في القانون الدولي وتخالف اتفاقية جنيف، ولن تقبل مصر المشاركة في مثل تلك الجريمة؛ حيث إن إخلاء الأرض والتهجير القسري يمثلان إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وضياعًا للقضية والهوية الفلسطينية.

وشدد أبو العلا: لن نتخلى عن موقفنا ولن نقبل ذلك الحل الساذج، وسنقف جميعًا ضد التهجير .

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