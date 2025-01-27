كيف تؤثر التغيرات الهرمونية على الأم خلال فترة الحمل؟

كتب- أحمد جمعة:

تعاني كثير من النساء الحوامل من تغيرات نفسية وعاطفية كبيرة خلال فترة الحمل، نتيجة التغيرات الهرمونية التي تؤثر على الحالة المزاجية والجسدية لهن، في الوقت الذي تتنوع هذه التأثيرات بين سهولة الاستثارة وسرعة الغضب، إلى جانب الشعور بحساسية مفرطة تجاه المواقف اليومية.

بدورها، قالت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي اليوم، إن التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال فترة الحمل تؤثر بشكل كبير على الحالة النفسية للأم، مما يجعلها أكثر حساسية وسهولة في الاستثارة أو الانفعال، وقد تكون سريعة الغضب أو شديدة الحساسية تجاه الأمور اليومية.

ودعت الوزارة الأزواج إلى تقديم الدعم النفسي والرعاية الكاملة للزوجات خلال هذه الفترة، مؤكدةً أن التفهم والاهتمام من قبل الزوج يلعبان دورًا محوريًا في تخفيف الضغط النفسي عن الأم الحامل، مما ينعكس إيجابيًا على صحتها وصحة الجنين.

كما شددت الوزارة على أهمية وعي الأسرة بمثل هذه التغيرات الطبيعية خلال الحمل، والعمل على توفير بيئة صحية ومستقرة تساهم في تعزيز سلامة الأم والطفل.

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