"اقتصادية النواب": الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ليس سياسيًّا بل ضد الإنسانية

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الجغرافيا ظل التاريخ على الأرض، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وهو ليس صراعًا سياسيًّا وإنما ضد الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة سليمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، والتي تشهد كلمات لدعم موقف مصر في رفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أنه منذ أمس صدرت العديد من البيانات الحزبية في رفض التهجير للشعب الفلسطيني، إلا أن البيان الأقوى هو بيان الشعب المصري الذي يرفض التهجير.

وقال عضو مجلس النواب: على إسرائيل إما أن تكون جارة لدولة فلسطينية مستقلة وإما جارة لجماعات جهادية تحاول أن تحرر أرضها.

وأعلن النائب محمد سليمان الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمقاومة هذا التفكير الضال المتمثل في تهجير الفلسطينيين، قائلًا: أؤيد كل القرارات التي يتخذها الرئيس في مواجهة أي فكر يهدد الأمن القومي المصري.

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