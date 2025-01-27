القافلة العاشرة لبيت الزكاة تصل ميناء رفح البري تمهيدًا لدخولها غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصلت فجر الاثنين ميناء رفح البري من الجانب المصري القافلة العاشرة لـ"بيت الزكاة والصدقات"، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بمشاركة 85 دولة حول العالم، وذلك بدعم القيادة السياسية والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد "بيت الزكاة والصدقات" في بيان له، الاثنين، وصول 305 شاحنة عملاقة و11 سيارة إسعاف اصطفت أمام ميناء رفح البري من الجانب المصري، محملة بأكثر من 4200 طُن من المساعدات الإنسانية العاجلة التي تضم أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة، والمعلبات، وأدوات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات" أنه من المقرر أن تعبر القافلة إلى الجانب الفلسطيني في إطار مشاركة بيت الزكاة مع صندوق "تحيا مصر" في أكبر قافلة مساعدات إنسانية، حيث انطلقت أمس الأحد تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

واستقبل قطاع غزة منذ بدء العدوان الغاشم، تسع قوافل إغاثية لبيت الزكاة والصدقات ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن 1050 شاحنة، بإجمالي 16500 طن من المساعدات الإغاثية.

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